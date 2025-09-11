SIGUIENDO LOS PASOS DE UN HIJO

Un paraíso "diferente"

Carlos Miguel López Martínez acaba de llegar a Gijón desde Cuba. Tenía ganas de conocer otros países y estar en el lugar donde nació su abuelo, aunque ha sido su hijo, que lleva algo más de un año aquí, el que le acabó de convencer. Es nuestro primer RECIÉN LLEGADO de esta temporada.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Carlos parte de la base de que el hogar de cada uno es insustituible, pero se encuentra muy a gusto en Gijón. Por ahora (lleva unos pocos meses) le está gustando todo, destacando el carácter de los gijoneses y el interés por mantener la ciudad apacible y limpia. Hay costumbres compartidas, aunque cubanos y gijoneses tengan también diferencias. Nos define como "personas especiales" con los que da gusto conversar. La comunicación con los suyos y con la comunidad cubana que reside en Gijón es diaria, dice.

Echa de menos su trabajo, con más de 40 años en el sector radiofónico cubano, y a la familia que queda allí. Se está acostumbrando al clima y a la gastronomía, pero tiene cerca el mar y el paseo del muro no tiene tanto que envidiar al malecón de la Habana. Sin dudar, cree que Cuba sería una maravilla de lugar para vivir si los problemas que tiene se solucionan, pero por el momento tiene previsto quedarse a vivir aquí y seguir ampliando su conocimiento del mundo, que hasta ahora se reducía a Cuba y Estados Unidos.

