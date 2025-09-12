CON GALO PABLOS

Un país turístico que no está preparado para el turismo

Galo Pablos, de elviajenotermina.com, está ahora mismo en Grecia. Ha viajado hasta el país heleno, que le está sorprendiendo. Para bien y para mal.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Porque todos hemos escuchado lo bonito de ciudades como Atenas y su acrópolis. Y lo es, nos cuenta Galo, una pasada y una visita innegociable, pero que deja mucho que desear en cuanto al mantenimiento. No parece que el gobierno griego se preocupe mucho por mantener adecuadamente este tesoro, o que tenga en cuenta que su país es un destino turístico de primer orden. Las infraestructuras no parecen muy preparadas en general, dice Galo. Y eso que visitar el acrópolis cuesta 30 euros y está lleno hasta los bordes...

Y aunque será a la vuelta cuando nos de esa información útil y práctica sobre el destino, Galo ya nos advierte. Si queréis visitar Atenas evitad a toda costa la zona de la estación de metro Omonia. No es agradable lo que allí se ve.

Los griegos son gente muy amable, aunque tampoco dan pie a entablar conversaciones. Estamos en un país que podemos calificar de barato en general, aunque destaca el precio del alcohol o el café, que duplican de largo el precio en España.

El viaje de Galo continúa, y pronto le pillaremos encadenando países no tan conocidos como Grecia...

