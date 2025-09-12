Un país turístico que no está preparado para el turismo

Porque todos hemos escuchado lo bonito de ciudades como Atenas y su acrópolis. Y lo es, nos cuenta Galo, una pasada y una visita innegociable, pero que deja mucho que desear en cuanto al mantenimiento. No parece que el gobierno griego se preocupe mucho por mantener adecuadamente este tesoro, o que tenga en cuenta que su país es un destino turístico de primer orden. Las infraestructuras no parecen muy preparadas en general, dice Galo. Y eso que visitar el acrópolis cuesta 30 euros y está lleno hasta los bordes...

Y aunque será a la vuelta cuando nos de esa información útil y práctica sobre el destino, Galo ya nos advierte. Si queréis visitar Atenas evitad a toda costa la zona de la estación de metro Omonia. No es agradable lo que allí se ve.

Los griegos son gente muy amable, aunque tampoco dan pie a entablar conversaciones. Estamos en un país que podemos calificar de barato en general, aunque destaca el precio del alcohol o el café, que duplican de largo el precio en España.

El viaje de Galo continúa, y pronto le pillaremos encadenando países no tan conocidos como Grecia...