Otro mazazo en el último minuto

La segunda en la frente, e igual que en Coruña otra vez en el último minuto. El Sporting empezó bien, creando ocasiones claras, pero dos zarpazos del Burgos en dos minutos le pusieron el partido muy cuesta arriba. Tras el descanso Garitano movió ficha, despoblando el centro del campo al retirar a Nacho Martín para que entrara Caicedo en punta, y con Gelabert algo más retrasado. El ecuatoriano como siempre: luchador, sin ocasiones y evitando incluso un gol del Sporting en un disparo de Gaspar que pegó en él.

Una gran jugada de Otero, con su quinta asistencia en Liga, sirvió para que Gelabert firmara el 1-2, y otra acción de Dubasin por la izquierda la aprovechó Rosas para poner el empate. El Molinón explotó pero el equipo se desfondó, entrando el partido en una fase más gris también motivada por los extraños cambios de Garitano. En un grave error de los tres defensas locales (Perrin, Pablo y Diego), Mario González asisitió a Mejía, que no perdonó el 2-3.

Otra dura derrota y el equipo que cae de la segunda posición a la séptima, a la espera de visitar Almería el sábado a las 9 de la noche.

ESCUCHA A LOS PROTAGONISTAS (GARITANO, GELABERT Y ROSAS) AL FINAL DEL PARTIDO