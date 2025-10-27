Otra vez el 'bendito' Molinón

Otra vez El Molinón, que cuando aprieta asusta al más valiente. El Sporting de Jiménez se apuntó la tercera victoria consecutiva y regresa a zona de play-off, quedándose sólo a un punto del ascenso directo que ahora marca Las Palmas, próximo visitante el domingo en El Molinón.

Tras adelantarse en el marcador en una acción de estrategia (córner botado por Gelabert, pantalla de bloqueo en el área y gol de cabeza de Otero) y pudo marcar poco después el segundo, pero no lo hizo. El Zaragoza fue mejorando poco a poco y mandó en los últimos minutos del primer tiempo, en el que a los locales les llegaron todos los contratiempos de golpe: lesiones de Gaspar y Otero, expulsión de Dubasin y menos mal que no empate por una falta clara de Soberón a Rosas que dejó ko, a Yáñez. Jiménez recompuso el equipo con un lateral (Pablo García) para pasar a defensa de cinco y un pivote (Nacho Martín) para presionar en la sala de máquinas maña, pero renunciando completamente al ataque.

Amadou por Gelabert al descanso y los 4 de arriba fuera con 45 minutos por delante: sólo quedaba defender, ante un rival con escasas ideas ofensivas y una hinchada incondicional con los suyos. Y se consiguió, sin que Yáñez tuviera que hacer ninguna parada en el segundo tiempo, aunque en el primero sí fue clave en un remate con el muslo de Soberón que sacó en la línea con una mano increíble.

ESCUCHA A LOS PROTAGONISTAS (JIMÉNEZ, ROSAS Y YÁÑEZ) A LA CONCLUSIÓN DEL PARTIDO