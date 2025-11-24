"OTEA estará siempre a favor de las fiestas de prao de siempre"

Porque OTEA "ha apoyado, apoya y apoyará" las fiestas de siempre, las organizadas por los vecinos. Pero se muestran preocupados por la presencia de "eventos particulares" que aprovechan ese amparo para hacer negocio. Es para esos casos para los que Lorenzo pide una regulación como la que se aplica a la hostelería que está todo el año.

Ángel Lorenzo cree que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y aboga por buscar un entendimiento entre todas las partes. Por eso pide crear una mesa de trabajo en la que se puedan consensuar soluciones. Porque OTEA "quiere convivir, no competir", afirma. Y para lograrlo no se puede utilizar el suelo público para hacer negocio, sentencia.

La hostelería aporta 12.000 empleos, recuerda OTEA. Y vive un momento delicado. Están cerrando más bares de los que se abren y Gijón está perdiendo la hegemonía que tenía. Y si queremos un turismo de calidad, advierte Lorenzo, necesitamos una hostelería de calidad. Ángel Lorenzo admite que la patronal defiende los intereses de sus asociados, pero asegura que lo hacen "con lógica".