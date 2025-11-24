POLÉMICA CON OTEA

"OTEA estará siempre a favor de las fiestas de prao de siempre"

Tras la polémica de unas declaraciones suyas, el presidente local de OTEA en Gijón, Ángel Lorenzo atiende a Onda Cero para negar que la patronal hostelera esté en contra de las fiestas de prao. Piden regular eventos particulares que se hacen pasar, dice, por romerías.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Porque OTEA "ha apoyado, apoya y apoyará" las fiestas de siempre, las organizadas por los vecinos. Pero se muestran preocupados por la presencia de "eventos particulares" que aprovechan ese amparo para hacer negocio. Es para esos casos para los que Lorenzo pide una regulación como la que se aplica a la hostelería que está todo el año.

Ángel Lorenzo cree que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y aboga por buscar un entendimiento entre todas las partes. Por eso pide crear una mesa de trabajo en la que se puedan consensuar soluciones. Porque OTEA "quiere convivir, no competir", afirma. Y para lograrlo no se puede utilizar el suelo público para hacer negocio, sentencia.

La hostelería aporta 12.000 empleos, recuerda OTEA. Y vive un momento delicado. Están cerrando más bares de los que se abren y Gijón está perdiendo la hegemonía que tenía. Y si queremos un turismo de calidad, advierte Lorenzo, necesitamos una hostelería de calidad. Ángel Lorenzo admite que la patronal defiende los intereses de sus asociados, pero asegura que lo hacen "con lógica".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer