63 FICX

"Omaha"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Una de las sensaciones del pasado Sundance, premiada en Deauville, Munich, Miami y Dallas. Protagonizada por un inmenso John Magaro (First Cow, Vidas pasadas), el sobrecogedor primer largo de Cole Webley es una emotiva e impactante road movie que sigue a un padre y sus dos hijos en un viaje a través del país tras sufrir una tragedia familiar y perder su hogar. Un retrato profundamente compasivo y humano, que contrapone la intimidad del drama con la vastedad de los paisajes americanos, en un viaje con un destino tan misterioso como desgarrador.

