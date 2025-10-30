Una de las sensaciones del pasado Sundance, premiada en Deauville, Munich, Miami y Dallas. Protagonizada por un inmenso John Magaro (First Cow, Vidas pasadas), el sobrecogedor primer largo de Cole Webley es una emotiva e impactante road movie que sigue a un padre y sus dos hijos en un viaje a través del país tras sufrir una tragedia familiar y perder su hogar. Un retrato profundamente compasivo y humano, que contrapone la intimidad del drama con la vastedad de los paisajes americanos, en un viaje con un destino tan misterioso como desgarrador.