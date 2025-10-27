63 FICX

"Al oeste, en Zapata"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

El de David Bim es sin duda uno de los debuts más sonados del año, merecedor de la Mención Especial del Jurado y del Premio FIPRESCI en Visions du Réel (entre otros galardones). Una historia dotada de una contundencia visual que remite al cine de Béla Tarr, contada con escrupulosa dignidad, y un esmeradísimo tratamiento estético. Un film de rabiosa emoción y descarnado humanismo, focalizado en una pareja que reside en un paraje selvático, casi aislados de todo, y que lucha desaforadamente por su supervivencia y la de su hijo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer