Miguel Bernardo, de la asociación vecinal de Nuevo Roces, destaca que son un barrio con menos de 20 años de vida y una edad media de 36 años. Eso les hace tener en cuenta las propuestas que gustan a su público potencial. Los jóvenes encuentran talleres de robótica o boxeo, pero también hay actividades para otros grupos de edad como el club de ganchillo. Se mueven mucho para ser un barrio vivo. Pero son conscientes de que el espacio que tienen en su sede vecinal o en los bares donde organizan muchas cosas no sustituyen la necesidad que tienen de un centro municipal de proximidad.

Nada saben de los planes municipales, que han prometido inaugurar dicho equipamiento. Miguel no ve con malos ojos aprovechar las instalaciones de la antigua fundación metal, pero quiere ver cosas concretas. En cuanto se tenga un CMI podrán programar más cosas. Ellos o el ayuntamiento, que financia su funcionamiento. Si Nuevo Roces batalla por ese centro, el colegio, el instituto o el centro de salud es porque la lucha también es cultura, dice Bernardo.

Rafa Gutiérrez destaca de Nuevo Roces que vaya dando pasos para convertirse en el barrio que quiere ser. Y nos recomienda varias actividades culturales para estas semanas. Un ciclo de cine o descubrir cómo se ha gestado la obra de teatro "Balada del norte", además de un particular alfabeto de Eva Rami son algunas de ellas.