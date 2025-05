Los niños gijoneses se convierten en guardianes del agua

El coordinador del programa, Javier Costas, nos ha explicado en la playa del Arbeyal, adonde onda cero se ha desplazado esta mañana, que la gran mayoría de los riesgos son evitables. Y aspiran a que aprendamos desde pequeños a identificar los riesgos que supone el agua. El proyecto se centra en niños de 7 a 8 años porque es la edad perfecta para que transmitan sus conocimientos en casa (aunque también trabajan con las familias). Más de 2.000 niños han recibido ya la formación, y habrá que esperar para comprobar realmente los resultados, pero el Swim Safe ya ha llamado la atención de otras ciudades españolas. La idea es exportarlo, pero cuando tengan claro que se replicará con éxito. Este curso escolar ya ha llegado a Carreño.

Los niños y niñas saben que deben tener cuidado con las corrientes, con la profundidad o las banderas. Se han convertido en "Guardianes del Agua" porque se comprometen a tener precaución y ayudar a quienes estén en problemas, nos han contado tres de los cerca de mil escolares que han participado en la fiesta de esta mañana. Y es importante, porque una persona que se está ahogando "no avisa", es "en silencio". No podemos esperar que una persona en apuros pida ayuda o grite porque no puede respirar.

Bomberos, socorristas, policía local o protección civil han participado esta mañana con talleres para los niños y niñas. Todos juegan un papel en la seguridad acuática y recomiendan ser precavidos para evitar sustos. La policía local nos anuncia además que este verano contarán con un nuevo dron para vigilar las playas desde el aire.