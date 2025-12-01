Ningún niño sin juguete

Buscan juguetes NUEVOS, no sexistas y no bélicos. Serán repartidos entre los menores de 0 a 17 años con los que trabajan en sus diferentes programas. Serán repartidos a principios de enero, con la vista puesta en Reyes.

Podemos comprar nosotros mismos un juguete y llevarlo a la sede de Cruz Roja juventud en la calle Les Cigarreres 38 de Montevil, junto a la Casa Malva. Pero hay una opción que nos permitirá acertar seguro. Podemos "apadrinar un juguete". En Cruz Roja han hecho una lista con las peticiones que hacen los niños y niñas, con importes que van de los 10 a los 30 euros. Donando la cantidad de dinero que tenemos prevista ellos se encargarán de que ese juguete que han escrito en su lista le llegue a los niños y niñas. Sandra Artime, técnica de Cruz Roja Juventud, nos ha contado que sobre todo han pedido coches teledirigidos y juegos de mesa.

Para colaborar con esta campaña podemos ponernos en contacto con ellos en el teléfono 667.665.019, indicando la cantidad a donar. Ellos nos informarán del resto.

Por cuestiones logísticas, este año no podremos dejar nuestros juguetes en las oficinas de la Caja Rural. Solo en la sede de Cruz Roja anteriormente mencionada. Si te resulta imposible llevarlo al punto de donación coméntaselo porque "seguro que encontramos alguna solución".