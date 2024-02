Nacho Méndez: "La afición se merece una alegría y nosotros también"

HASSAN: "Esperamos que llegue al derbi, está dolorido por el golpe"

SEMANA: "El lunes fue complicado, salió todo del revés y con un viaje de vuelta accidentado, pero al menos se nos ha hecho corta ésta y eso es bueno"

YÁÑEZ: "Le he visto muy animado esta mañana. Todos nos temimos lo peor y él también, y ahora 4 semanas nos parecen muchas. En un portero es diferente, y las lesiones de rodilla son peligrosas"

CRISTIAN JOEL: "Es un tipo tranquilo, con mucha personalidad, entrena como un animal todos los días y está preparado para jugar. Confianza ciega en sus capacidades"

DERBI: "No creo que sea algo psicológico, pero sólo con el argumento de ya toca no nos sirve. Vamos a por él, la afición se merece una alegría y nosotros también"

CAZORLA: "No le voy a descubrir yo ahora. Es bueno para los equipos tener esos jugadores de nivel, como Javi Fuego por ejemplo aquí"

SU MEJOR TEMPORADA: "Creo que sí, aunque en los dos últimos partidos no estoy contento. En Zaragoza estuve muy impreciso. Si me lo dicen hace un año....mi único objetivo era jugar el mayor número de minutos posibles antes de Navidades y todo llegó mucho antes de lo esperado. Durante la lesión hicimos cosas muy bien, y con el míster he encontrado mi mejor versión. Debuté muy joven, casi sin pasar por el filial, y de todas las situaciones saqué lo positivo. Con la lesión aprendí a vivir las cosas de otra manera, disfrutando del día a día sin esperar nada"

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA CON NACHO MÉNDEZ EN 'GIJÓN EN LA ONDA'