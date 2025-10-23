El mundo entero come lenguado de Gijón

Los lenguados que crecen en los enormes tanques del musel reciben una alimentación basada en cereales, harinas y aceites marinos. Desde que nacen tardan una media de 20 meses en estar listos para salir al mercado, tiempo durante el cual viven unas condiciones muy similares a las que encontrarían a mar abierto. De ello se encarga el sistema de recirculación acuícola que han desarrollado. Porque hay mucha I+D+i en el mundo de la acuicultura. Por eso Simeón Cantó, responsable comercial de Sea Eight, cree que Gijón puede convertirse en el "Sillicon valley de la acuicultura". Destacan las facilidades que han encontrado para asentarse en Gijón.

Actualmente, y tras una inversión de 12 millones de euros, solo se engorda al lenguado en el musel, pero el objetivo de Sea Eight, con una inversión superior a los 50 millones de euros mediante, es tener aquí todo el proceso. Desde la cría, maternidad y engorde hasta el envasado y elaborado de platos. Hay mucha demanda, asegura Simeón, hasta el punto de que los lenguados gijoneses se venden en toda España y Europa, y desde hace año y medio llegan cada sábado a los mercados de Nueva York, en Estados Unidos. Los planes de la compañía pasan por incrementar su producción actual hasta las 2.000 toneladas.

Simeón recuerda que son "los agricultores del mar" y asegura que en una cata a ciegas sería imposible diferenciar el sabor de un lenguado del mar de un procedente de piscifactoría.