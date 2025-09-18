Las mujeres no están solas en la fase de "reconstrucción" tras un cáncer

Porque cuando llega ese día después empiezan a aflorar muchos problemas y miedos que durante la lucha contra la enfermedad estaban enterrados. Vuelven las dudas porque la mujer superviviente del cáncer se reincorpora a una vida "normal" donde todo va muy rápido. No es fácil regresar a un puesto de trabajo o recuperar la vida social. Porque la mujer está en proceso de "reconstrucción", explica la piscooncóloga de la asociación María Jorge. "Todo el mundo da por hecho que eres la misma, pero no lo eres", explica.

Desde la vida sexual donde muchas cosas pueden haber cambiado hasta la cuestión estética, son muchas cosas en las que una mujer puede necesitar ayuda. María recomienda no autoexigirse y reforzar la autoestima. También pedir ayuda, no esperar, porque todo se puede tratar. En la asociación española contra el cáncer recuerdan que sus servicios son gratuitos. Tienen sedes en Gijón, Oviedo y Avilés y un teléfono (900 100 036) que funciona las 24 horas.

Esta primera jornada se ha centrado en la mujer porque son quienes más piden ayuda y más participan, pero no se descarta una jornada dirigida a hombres en un futuro.