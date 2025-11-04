Un monstruo viene a vernos a Gijón

José Luís Arellano nos cuenta que sin citar ni una vez la palabra cáncer en toda la obra, la pieza está pensada para concienciarnos. Y para contribuir a la eliminación de tabúes sobre el cáncer. La puesta en escena está pensada, explica Jose Luis, para ayudarnos a aceptar el dolor y la muerte, a enfrentarnos contra el miedo que provoca una enfermedad como el cáncer a la que se le debe poner nombre.

Quien acuda a la representación este domingo José Luis les advierte que no será fácil. Pero asegura que al final se logra cierto efecto balsámico porque es una historia colectiva. El lunes habrá un pase especial para escolares, porque ellos son los niños que, como el protagonista, pueden enfrentarse a esos miedos en casa.

Un monstruo viene a verme es una historia cuyo testigo ha ido pasando de mano en mano hasta llegar a los corazones de miles de lectores y espectadores de cine y de teatro. La escritora británica Siobhan Dowd, diagnosticada de cáncer de mama en septiembre de 2004, comenzó a escribir una historia sobre un niño que se enfrentaba a la enfermedad terminal de su madre. Patrick Ness fue invitado por su editor a escribir la novela basándose en la idea que Siobhan había escrito antes de morir en 2007.

La pieza teatral está incluida en el programa de divulgación de "Todos contra el cáncer".