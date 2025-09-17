La "mirada amplia" del fotoperiodismo se cita en Gijón

El director del evento, Álex Zapico, recuerda que es un encuentro abierto a toda la ciudadanía. Porque es a la gente a la que dirigen su trabajo los fotoperiodistas. Defienden el poder de la imagen como algo que "cuestiona, acompaña y transforma". Un trabajo que pretende demostrar el compromiso con la verdad, la justicia y las voces silenciadas. Y el mundo actual demuestra su importancia, dice Zapico. Pone como ejemplo la guerra en Gaza, lugar al que se impide la entrada a los fotoperiodistas que podrían mostrar lo que está pasando.

El encuentro de este año supone la "independencia" definitiva de la Semana Negra, al que ha estado ligado durante muchos años. El director nos explica que querían crecer y llegar a más gente, y eso lo han conseguido buscando su propio espacio y fechas. Aseguran que la acogida ha sido muy buena.

Entre las novedades destaca la recuperación de los talleres de fotoperiodismo (con plazas a punto de agotarse) y el premio "Fotografía Humanista" que ha recibido muchas propuestas.

Por último, el encuentro de fotoperiodismo también reivindica la figura del fotoperiodista. Está muy bien que la gente haga muchas fotos con el móvil y las comparta, pero son los profesionales formados los que pueden aportar esa "mirada amplia" sobre lo que están contando a través de imágenes.