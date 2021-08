Media inglesa, pero sin gol

El Sporting se trajo un punto de Tenerife, pero lo hizo dejando malas sensaciones, sobre todo en el segundo tiempo. Si en el primero los de Gallego apenas pasaron problemas en defensa y gozaron de la ocasión más clara de gol (un disparo a bocajarro de Djurdjevic, completamente solo, que a dos metros de la portería lo mandó a las nubes), en el segundo llegaron los problemas defensivos y apenas pisaron área rival.

Los postes, en dos ocasiones, y un inspirado Mariño (algo habitual en los últimos años) evitaron la primera derrota sportinguista en la Liga. Un punto que sumados a los tres frente al Burgos le da al equipo gijonés la 'perfecta' media inglesa, pero que mantiene las dudas alrededor de una plantilla que en ataque apenas se ha reforzado.

Puma Rodríguez y Fran Villalba fueron las únicas incorporaciones, pero el panameño no llega para ser referencia goleadora y el valenciano sólo suple la ausencia de Manu García. El Sporting sigue abandonado a la suerte de Djurdjevic, pues Campuzano no está, Álvaro Vázquez es como si no estuviera y Pablo Pérez, por mucho que se empeñen algunos entrenadores, no es delantero. En los últimos días de mercado se esperan movimientos en la plantilla, con la salida del catalán y abiertos a escuchar ofertas por el montenegrino. Al menos debería de venir un punta más, serían dos si se marchara Djuka.

El Sporting descansa el lunes y empieza el martes a preparar la visita del Mirandés a El Molinón (sábado, 17:00 horas).

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE DAVID GALLEGO EN TENERIFE