Más de 12.000 niños asturianos padecen asma

Los niños y niñas que acuden al servicio no notarán ningún cambio, pero para el servicio es un reconocimiento importante porque demuestra que están haciendo bien las cosas. Francisco Álvarez, facultativo especialista de la unidad, reconoce que les hace ilusión. Se ha evaluado el servicio para comprobar que cumple con los estándares de calidad que solicita SECAIP.

Cada vez más niños y niñas padecen asma. Más de 12.000 actualmente en Asturias, cifras que van a más. Con los tratamientos actuales los pacientes deberían tener una vida normal y no en todos los casos seguirán siendo asmáticos en su edad adulta. El servicio en Cabueñes no tiene actualmente listas de espera importantes y Francisco nos cuenta que los niños no esperan más de 3-4 semanas en ser citados a consulta cuando los envía el pediatra. Asegura además que el hospital no tiene grandes problemas de plantilla en pediatría ahora mismo.