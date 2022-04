Martí: "El Alcorcón es un equipo muy peligroso"

El Sporting viaja a Alcorcón con 5 ausencias (Jony, Rosas y Calavera por lesión, y Djurdjevic y Babin por sanción), aunque Martí recupera a Berrocal para medirse mañana al colista de la categoría (Santo Domingo, 18:15 horas).

Martí hizo repaso, en rueda de prensa, a varias cuestiones

SU SANCIÓN: "Es la primera vez que me veo en esta situación, nunca había sido expulsado. Vamos a intentar manejarlo con comunicación. Relativamente tranquilo, llevo toda la vida trabajando con Fabián. Va a corregir de la misma manera que yo, va a tener total libertad para corregir desde allí aunque estemos en contacto con el móvil"

PORTERÍA: "Nunca nada es al cien por cien. Lo normal es que cuando los resultados son positivos es probable que siga Cuéllar. Pero trabajamos semana a semana. Los dos están en disposición. Lo lógico y normal es que siga Cuéllar pero decidiremos semana tras semana"

ALCORCÓN: "No queríamos quedarnos con sancionados. Para mí, los únicos tres puntos son los del Alcorcón. No sabemos quien va a jugar o no la semana que viene. Afrontamos un partido muy difícil ante un equipo que está en su mejor momento. Es un rival difícil, muy peligroso, que ganó al Huesca en su estadio y que ha puesto en complicaciones a otros rivales. El partido es el de mañana, no hay nada que pensar más allá del Alcorcón".

DERBI: "Solo pienso en el color amarillo del Alcorcón. Lo podemos hablar la semana que viene. No podemos desviar la atención de los tres puntos de Alcorcón, son vitales y los necesitamos como los que más"

CAMPUZANO: "Tiene opciones de jugar todos los días. Interpreta el fútbol muy bien y a nosotros nos encanta. Hemos entendido que en otros partidos no era lo más adecuado para él . No se si será de inicio o de suplente, pero tendrá opciones. Para nosotros tiene mucha valía y nos hace pensar mucho en él"

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE MARTÍ PREVIA AL PARTIDO DE ALCORCÓN