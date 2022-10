Maria de Medeiros, premio especial del Festival de Cine en su 60 aniversario

En su filmografía cuenta con más de 80 películas. 'Henry & June' (1990), 'A Divina Comédia' (1991), 'Huevos de oro' (1993), 'Pulp Fiction' (1994), 'El detective y la muerte' (1994), 'Três Irmãos' (1994), 'Mi vida sin mí' (2002), 'Pasolini' (2014) o 'Mar' (2018).

Como directora ha firmado 11 cintas. Entre ellas 'Capitanes de abril' (2000) y 'Aos Nossos Filhos' (2019). Esta última se podrá ver en pases especiales en Gijón.

De Medeiros no será la única premiada este año en el certamen. El FICX le otorga el III Premio Isaac del Rivero a Sonia Grande, en reconocimiento a su trayectoria como diseñadora de vestuario. La creadora asturiana ha trabajado con directores de todo el mundo, "por sus creaciones que ilustran y transmiten lo que narra el guión, además de interpretar la época en la que transcurre la película". Por su trabajo en el cine, Grande ha logrado dos premios Goya y un total de once nominaciones, y ha logrado el reconocimiento de la entidad americana The WIFTS Foundation, además de ser Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2015).

Sonia Grande | FICX

Patricia Ferreira recibirá una distinción que se concede por primera vez, Comadre de Cine 2022. El FICX la considera una de las cineastas "más sobresalientes" del cine español actual. Debutó en 2000 con 'Sé quién eres', pero en su trayectoria profesional figuran títulos como 'Para que no me olvides', 'Señora de' o 'Los niños salvajes', que se exhibirá en esta edición del FICX. Recogerá el galardón en la gala de clausura. El premio se entrega en colaboración con la Tertulia Feminista Les Comadres, institución apoyada por la Dirección General de Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Gijón.

Patricina Ferreira | FICX

En colaboración con Ediciones Camelot, el Festival acogerá la presentación de la autobiografía del guionista y director Dustin Lance Black (California, 1974). El activista LGTBI hablará en Gijón de 'Niño de Mamá', ofrecerá una masterclass y recogerá el Premio Rambal. Este galardón que otorga el FICX junto con Xente LGTBI de Asturias (XEGA) distingue a cineastas o producciones que dan visibilidad al colectivo LGTBI.

Dustin Lance Black | FICX

El Premio de Honor FICX 2022 recaerá en la actriz y directora Elina Löwensohn (Bucarest, Rumanía, 1966), figura clave del cine indie norteamericano de los 90. Recibirá el galardón en la gala de inauguración del 60 FICX, el 11 de noviembre, en el Teatro Jovellanos.