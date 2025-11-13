"Mare´s nest", "Follies" y "Ari"

Galardonado en Venecia, Róterdam o IndieLisboa, Ben Rivers presentó (y fue premiado de nuevo) en Locarno su nuevo trabajo, Mare’s Nest, co-producido por Andrea Queralt 4A4 Productions, también productora de Sirat de Oliver Laxe. Inspirada en una obra del legendario novelista estadounidense Don DeLillo, la película es una fábula poética a caballo entre lo revelador y lo lisérgico que sigue los pasos de Moon, una niña que explora un misterioso mundo sin adultos y emprende un viaje impredecible hacia un futuro desconocido.

Conocido como uno de los guionistas más reputados de Canadá, Boulianne protagoniza su (tronchante y sensible al mismo tiempo) ópera prima como director, Follies, que obtuvo una Mención Especial en Locarno y ha sido descrita como «la película más hilarante del año». Una comedia desenfrenada y cálida sobre una pareja que, tras años de matrimonio, decide abrir su relación. Lejos de cualquier juicio moral, Boulianne firma una farsa tan explícita como generosa con sus personajes, una reflexión inteligente y rabiosamente divertida sobre el (poli)amor, el compromiso y la honestidad en las relaciones contemporáneas.

Terminamos con Ari. Con solo tres películas, Serraille se erige como una de las voces clave del cine europeo actual. Protagonizada por un estupendo Andranic Manet, Ari es el delicado y emotivo retrato de un joven maestro en plena crisis existencial. Tras derrumbarse en el trabajo y ser expulsado de casa, Ari deambula por la ciudad obligándose a despertar de su propio letargo. Con una puesta en escena sutil y una cámara profundamente íntima, Serraille captura la deriva de una generación marcada por la incertidumbre en un relato de aprendizaje tan sencillo en su forma como complejo en su resonancia emocional.