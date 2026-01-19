FÚTBOL

La 'Mareona' vuelve a sonreir

El Sporting logra la primera victoria del año en el Reino de León (2-4) en un partido en el que los gijoneses tuvieron la efectividad que le faltó en otras ocasiones. Otero, en dos ocasiones, Dubasin y Pablo Vázquez firmaron los goles del triunfo rojiblanco

Juan Gancedo

Gijón |

La primera del año llegó en el mejor momento, ahuyentando así fantasmas y viendo ya de otra forma la tabla. El Sporting es noveno, a dos puntos de la sexta posición y a cinco del segundo, en un tramo además del calendario menos exigente y que, de aprovechar, podría meter de nuevo al equipo entre los mejores.

El Sporting empezó perdiendo en un desajuste defensivo, pero supo reaccionar para voltear el marcador con dos goles de Otero y otro de Dubasin (1-3). Cuando la Cultural apretó en el segundo tiempo para acortar distancias, el equipo de Jiménez de nuevo resolvió las dudas con el cuarto, segundo en la cuenta particular de Pablo Vázquez.

Los rojiblancos recibirán el sábado al Mirandés, que en unos meses ha pasado de llamar a las puertas de Primera a estar colista a 7 puntos ya de la salvación. No hay sancionados para ese choque.

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE LOS PROTAGONISTAS (JIMÉNEZ, OTERO Y PABLO VÁZQUEZ) AL FINAL DEL PARTIDO

