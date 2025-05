Madrugones autónomos

Tino reconoce abiertamente que no madruga por placer. No es algo que le guste y cuando puede no lo hace, pero el trabajo es el trabajo y debe despertarse temprano. No ve grandes ventajas a eso de poner en marcha la ciudad, aunque cuando de un trabajo al volante se trata son momentos en los que se circula muy tranquilo (salvo esas ocasiones en las que alguien va un "poco pasado"). La clientela a esas primeras horas suelen ser caras conocidas, aunque siempre se cuela alguien que está de fiesta o usuarios que deben coger un tren. Porque a primera hora el servicio de autobús o no funciona aún o las frecuencias son más restringidas. El taxi siempre está ahí...

Son tantos años de madrugones que ya está acostumbrado, y tampoco es de los que se va muy temprano a la cama. Sobre las 23h, dice, porque antes tampoco se dormiría. Al ponerse en pie, ducha para espabilar y al volante hasta el final de la jornada, siesta mediante.

Y un consejo de madrugador y taxista. Si vas a necesitar un servicio a esas horas muy tempranas, reserva el día anterior. Si te pones a llamar sobre la marcha es probable que te encuentres con una sorpresa...