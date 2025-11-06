63 FICX

"Made in EU" y "Slackers"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Aclamado cronista social de la Europa más desfavorecida, Komandarev (Destinos, Las Lecciones de Blaga) estrenó en Venecia este cuento de hadas a la inversa, donde las esperanzas y promesas por ser parte de la UE se tornan en una pesadilla ineludible y angustiosa para una mujer de una zona rural en declive, a la que van posicionando como blanco de la ira local al ser catalogada como paciente cero del COVID en su región. Una afilada disección sobre las consecuencias del mercantilismo en la Europa actual, a caballo entre el realismo social del mejor Ken Loach y la melancolía de Aki Kaurismäki.

La ópera prima de Sorina Gajewski, SLACKERS, sigue a dos jóvenes recién graduadas que vagan a la deriva por el verano berlinés, poniendo a prueba su amistad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer