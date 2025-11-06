"Made in EU" y "Slackers"

Aclamado cronista social de la Europa más desfavorecida, Komandarev (Destinos, Las Lecciones de Blaga) estrenó en Venecia este cuento de hadas a la inversa, donde las esperanzas y promesas por ser parte de la UE se tornan en una pesadilla ineludible y angustiosa para una mujer de una zona rural en declive, a la que van posicionando como blanco de la ira local al ser catalogada como paciente cero del COVID en su región. Una afilada disección sobre las consecuencias del mercantilismo en la Europa actual, a caballo entre el realismo social del mejor Ken Loach y la melancolía de Aki Kaurismäki.

La ópera prima de Sorina Gajewski, SLACKERS, sigue a dos jóvenes recién graduadas que vagan a la deriva por el verano berlinés, poniendo a prueba su amistad.