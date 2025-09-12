El lunes abrirá el consultorio de Nuevo Roces

“Es un proyecto tratado con muchísimo cariño por el Gobierno de Asturias, que ha formado parte de distintos presupuestos, y que da respuesta a una larga reivindicación de los vecinos y vecinas”, ha valorado el jefe del Ejecutivo, quien también ha tenido palabras de recuerdo para la anterior alcaldesa, Ana González, “que fue una luchadora nata para conseguir esta inversión”, y para Paz Fernández-Felgueroso, bajo cuyo mandato como regidora se desarrolló Nuevo Roces.

Además, Barbón ha recordado que ya están en marcha las obras del futuro colegio del barrio, “una infraestructura de importancia vital”, a la que se destinan más de 17 millones, “la mayor inversión de la historia de Asturias para un colegio de Primaria”.

Atención a los medios de comunicación del presidente del Principado, Adrián Barbón | Gobierno del Principado de Asturias

El consultorio de Nuevo Roces, que empezará a recibir pacientes el próximo lunes, día 15, ofrecerá asistencia a una zona en continua expansión. El inmueble cuenta con una superficie de 2.398 metros cuadrados, de los que 1.436 se destinan a asistencia, distribuidos en seis consultas de medicina de familia, dos salas polivalentes, área funcional de pediatría con dos consultas y espacio multiusos. También dispone de un área de atención a la mujer con consulta, sala de preparación al parto y sala de espera; una unidad de salud bucodental con consulta de odontología e higiene dental, y una zona de apoyo asistencial con salas de extracciones, de espera y polivalente.

El equipamiento ofrecerá asistencia a cerca de 7.000 personas que residen ahora en el barrio, aunque está diseñado para atender el constante crecimiento en la zona, por lo que podría ampliarse en el futuro para dar cobertura a nuevos habitantes.

En la inauguración de las instalaciones han participado también la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García.