"Love me tender" y "Sugarland"

Love Me Tender es el segundo largometraje de la cineasta francesa Anna Cazenave Cambet y una de las cinco obras elegidas para competir por el prestigioso Premio del Público LUX 2026, otorgado por el Parlamento Europeo y la European Film Academy.

Desde Austria, Retueyos presentará ‘Sugarland‘, la ópera prima de la cineasta Isabella Brunäcker. Una road movie de corte clásico y espíritu minimalista que tuvo su estreno mundial en el Festival Diagonale, donde se alzó con el Premio Kodak a la Mejor Película en formato analógico.