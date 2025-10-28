63 FICX

"Love me tender" y "Sugarland"

En "Más de Uno Gijón" tenemos muy presente que el FICX es un festival de cine. Y hablar de las películas que compiten en sus secciones oficiales es lo principal. Por eso te resumimos el argumento y la importancia de cada uno de los títulos que veremos en el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Love Me Tender es el segundo largometraje de la cineasta francesa Anna Cazenave Cambet y una de las cinco obras elegidas para competir por el prestigioso Premio del Público LUX 2026, otorgado por el Parlamento Europeo y la European Film Academy.

Desde Austria, Retueyos presentará ‘Sugarland‘, la ópera prima de la cineasta Isabella Brunäcker. Una road movie de corte clásico y espíritu minimalista que tuvo su estreno mundial en el Festival Diagonale, donde se alzó con el Premio Kodak a la Mejor Película en formato analógico.

