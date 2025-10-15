Llega la quinta edición del Fantastic Gijón

Un total de 18 cortometrajes competirán en el certamen, que también programa una muestra de tres largometrajes y la proyección del clásico de Frank Oz, “La tienda de los horrores”, en colaboración con el FICX.

Las tres películas que conforman la muestra de largometrajes celebrarán en Fantastic Gijón su estreno en Asturias a la par que se proyectan, de forma paralela, en la 58ª edición del Festival de Cine de Sitges.

Fantastic Gijón está organizado por Player 3 y cuenta con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias, Laboral Cinemateca y Turismo Asturias; con la subvención de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, y la colaboración de FOCU, el Festival Internacional de Cine de Gijón, Corto Gijón y Baker Street.

Las entradas a todas las sesiones de cortometrajes y a la sesión de clausura serán gratuitas hasta completar aforo y previa reserva en la página web del Festival fantasticgijon.com. Las entradas para la muestra de largometrajes tienen un precio de 3 euros y están a la venta en la misma web.