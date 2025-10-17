"No les va a quedar más que aceptar esta situación y buscar algún tipo de solución", Félix Baragaño

La concentración arrancará a las 17:30 horas en la estación del Norte. Bajo el lema “Asturias unida. Por la eliminación del peaje”. La apoyan todos los partidos del arco parlamentario menos Vox, la patronal, los sindicatos, las cámaras de comercio, decenas de entidades y organizaciones…

De la polémica hemos hablado en “Más de Uno Gijón” con el presidente de la cámara de comercio de la ciudad. Félix Baragaño, que asistirá a la concentración, asegura que el peaje “lastra la competitividad” de las empresas. Pide exigir el cumplimiento de la resolución de la Unión Europea y teme que el asunto sólo se solucione por la vía judicial.

El presidente cameral cree que "el visto bueno de Europa" hace lógico pensar que la reivindicación cobra mucho más peso. Mantiene que en el Gobierno de España aún no son conscientes de lo que se está pidiendo y que "están tratando de dilatar las cosas". "En el corto, medio plazo, no les va a quedar más que aceptar esta situación y buscar algún tipo de solución".