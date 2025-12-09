L´Anguleru está preparado para repartir regalos

LEER MÁS Historia del Anguleru

L´Anguleru siempre estuvo entre nosotros y será eterno, nos dice, aunque desde hace unos 18 años protagoniza la noche mágica de nochebuena para repartir regalos entre las casas donde los niños y niñas dejan sus dibujos. Reparte de todo, aunque nos pide que no pidamos en nuestras cartas animales. Tampoco hermanos, que es mágico, pero llega a donde llega.

A nuestros pelayines l´anguleru les recuerda que le gusta que los más pequeños se esfuercen como hace él para reunir dinero suficiente con el que hacerse con los regalos que lee en las cartas. También que cuidemos del medio ambiente y los mares. Reconoce que vive los momentos más especiales del año y manda un mensaje muy especial para aquellos pequeños que no podrán verle porque están malitos.

Cuando termine la Navidad se tomará un descanso para visitar todos los concejos de Asturias. Aunque no le reconoceremos porque va "de paisanu". En ocasiones también se reúne con otros personajes mágicos de las fiestas, con los que se lleva muy bien y se ayudan mucho entre ellos. Luego regresará al Mar de los Sargazos en América y se llevará los dibujos y las cartas de los niños y niñas, que les hace mucha ilusión.