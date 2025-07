Jorge García acusa al Ayuntamiento de buscar "excusas" para no hacer efectiva la ZBE

El Ayuntamiento ha explicado que renuncia a las ayudas estatales porque para mantenerlas debía multar en la zona de bajas emisiones. Se comprometió a no hacerlo mientras no hubiese alternativas para el tráfico pesado que atraviesa Príncipe de Asturias. Jorge García no comparte este argumento y considera que es una "excusa" para ocultar su verdadera política de movilidad. Asegura que Gijón ha tenido dos años para adaptar la ZBE, que no implicaba multar a residentes o repartidores, por ejemplo. Recuerda además que se podría haber mantenido la bonificación del 20 por ciento, pero la ha eliminado.

Desde este lunes, la forma más económica de utilizar los autobuses de EMTUSA es la tarjeta Conecta. El coste es de 45 céntimos (siendo el máximo a pagar al mes de 30 euros porque entra dentro de la tarifa plana del Principado). Y para los menores de 15 años es gratuito en todo el territorio asturiano. El gobierno asturiano asume el coste. En las dos últimas semanas, destaca García, el número de usuarios de la tarjeta Conecta en Gijón ha pasado de 47.000 a 55.000. La oficina abierta en la estación de autobuses el pasado 16 de junio recibe una media de 400 consultas diarias.

Respecto a la alternativa al vial de Jove que reclama el ayuntamiento, Jorge García asegura que ya la han presentado al Ministerio de Transportes. Parte de la base de que Aboño es la mejor solución para el tráfico pesado que accede al Musel y se trabaja en los diferentes proyectos técnicos. El más importante es la licitación del prometido desdoblamiento de Lloreda-Veriña. Es cierto, como advirtió en onda cero la alcaldesa, que la justificación para elegir esta solución es que pasan menos camiones por La Calzada. El viceconsejero asegura que la información es conocida por las partes implicadas.