Jeraldino: "Para seguir en el Sporting tengo que marcar goles"

TITULARIDAD: "Me alegra aportar y que el equipo sume. Eso me da confianza, pero me falta el gol aunque tampoco hemos tenido muchas ocasiones. El nueve vive del gol"

ABELARDO: "No me enteré de lo que dijo de mí hasta el día que me presentaron. Tuvimos una relación correcta aunque hablamos poco porque yo estaba con Lorenzo del Pozo todo el tiempo. Le deseo lo mejor, y si alguna vez habló mal de mí no pasa nada. Esto es fútbol y eso se queda en la cancha. Cuando llegué me recibió súper bien y me dijo que hablaríamos más, pero si después salió con otras cosas es parte del pasado. Él sabrá lo que dijo"

JUGAR EN LOS TRES EQUIPOS DE ORLEGI: "En Atlas me fue bien, pero en Santos lo pasé mal: no fue un campeonato agradable para mí, quizás por decisiones de otros jugué poco y no hice goles. Aquí me he vuelto a reencontrar con el fútbol"

CONTINUIDAD: "Tengo otro año de contrato, me gustaría quedarme en el Sporting pero depende de muchas cosas: si sigo mejorando, pero sobre todo de que marque goles. Con goles se pueden hacer muchas cosas"

