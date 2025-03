Los inspectores de pesca han dicho basta

Los inspectores de pesca son los encargados de vigilar que se cumple la normativa vigente, se respeten los cupos de pesca o no se faene en espacios vedados. Pero de ellos depende también que los barcos no vendan "pescado negro", aquel que se vende bajo cuerda y escapando a los controles. Una competencia desleal que afecta a quienes cumplen las normas, advierte Sandra González. Esta inspectora y representante de CCOO en el comité de huelga nos ha explicado que ya se están registrando problemas. Estamos en plena campaña de la xarda, y la huelga afecta a los controles, lo que provoca alternaciones en el mercado. Y eso se traduce en que el pescado que compramos pueda no estar custodiado en las mejores condiciones o se ajuste a lo que debería ser.

Los inspectores se han sentido siempre maltratados, pero desde hace 5 años su situación ha empeorado. Reclaman que se les reconozca como una profesión peligrosa (muchas de sus labores consisten en "abordar" barcos en la mar para comprobar que todo está bien) y no creen adecuado que deban estar al pie de barco hasta los 65 años. Tampoco se ven reconocidos a nivel salarial. Se les retribuye como su fueran un funcionario de oficina con un horario de 8 a 15h cuando en la práctica no tienen horario. Están disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Sandra lamenta que no se estén produciendo avances en la negociación para poner fin al conflicto.