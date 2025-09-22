La injusta 'justicia' arbitral

Cuando no se puede, no se puede. Da igual que el Sporting se vistiera de equipo grande en Almería, que quisiera ser protagonista, que marcara un gran gol y perdonara varios más... todo cayó en saco roto porque Pérez Hernández estaba empeñado en que ganara el equipo local, y lo consiguió. Ya al final de la primera parte señaló un penalti que sólo vio él y que (afortunadamente) el VAR le quitó de la cabeza, pero la declaración de intenciones estaba hecha para la segunda mitad.

Y arrancaron los segundos 45 minutos con la segunda tarjeta para Rosas, que al tener una ya (por una tontería sólo reprochable a él podía haberse andado con cuidado. No tenía razón el trencilla en mostrarle la segunda (porque en ningún momento le atienden en la banda los servicios médicos), pero el canterano se la puso a huevo al Juez parcial madrileño y éste no desaprovechó la ocasión: roja, con 40 minutos aún por delante. Pocos minutos después llegó el empate local, en una acción en la que ni el colegiado ni el VAR apreciaron un flagrante pisotón previo a Pablo Vázquez que privó a éste de tapar el disparo de Embarba. Otra más.

Garitano quitó delanteros para sacar jugadores de corte defensivo, y ahí murió el Sporting en ataque. Una acción de Thalys con Kevin Vázquez desató el mayor enfado de la noche en la expedición rojiblanco: ni roja ni amarilla al local (el VAR haciendo mutis por el foro de nuevo) y amarillo al lateral sportinguista que tuvo la osadía de poner la tibia (según el acta "DE FORMA TEMERARIA") debajo de los tacos del rival. Simplemente alucinante. La sentencia llegó en el 84 y los agravios se prolongaron hasta el último minuto (el 100), cuando el árbitro pensó que eran para el unos aplausos de Corredera a un compañero por una buena acción: segunda amarilla y baja también para recibir al Albacete el domingo en El Molinón.

Otro día en Almería (tierra poco propicia para el Sporting) para olvidar y tercera (injusta) derrota consecutiva para el equipo gijonés.

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE ASIER GARITANO Y GASPAR CAMPOS AL FINAL DEL PARTIDO