Inés Galiano y Noa Rose

Sara Winnington nos hace de escudera en la corte para presentarnos a Inés y Noa.

Inés Galiano es murciana pero vive en Barcelona. Estudió Traducción en Interpretación, y Comunicación Audiovisual en Tennessee y cine en la ESCAC. Su experiencia en EEUU la llevó a escribir Proyecto Kétchup (Editorial Obscura, 2023, Premio Ignotus de novela y finalista Kelvin). También ha escrito otras novelas como “Crónica de dos noches sin verano” o “Proyecto Mostaza”, dirigido cortometrajes como “Frames” (premio Latino) y obras de teatro como “Cuatrocientas” o “Antígona Superstar”.

Además, participa en los podcasts de literatura Droids & Druids y Furia en la librería, y es comisaria del Festival Terramur.

Noa Rose (A Coruña, 1997) es escritora y meteoróloga (trabaja en la AEMET), y a lo largo de su carrera literaria se ha centrado sobre todo en el género de fantasía en sus distintas vertientes. Es autora de varios relatos, entre los que se encuentra El Territorio de las Almas Perdidas (Wattpad, 2021), la primera historia que escribió; otros están incluidos en antologías. Asimismo, cuenta con tres novelas publicadas: El príncipe del Bosque Oscuro (Ed. Titanium, 2021), El legado de Embersor (Young Kiwi, 2023) y Terramage (Young Kiwi, 2024).

Inés nos cuenta que le gusta mucho el humor de su Murcia natal y por eso lo plasma en sus trabajos. También se dedica al cine y al teatro y tiene una extensa bibliografía en la que, por el momento, no tiene pensado meter más salsas. Nos explica que la meta ficción es una de las formas con las que se puede llegar bien a los lectores jóvenes, algo que confirma Sara.

Noa cree que el misterio es un buen enganche para los lectores. Siempre ha querido contar historias y por eso apuesta por una lectura fácil que sea dinámica.