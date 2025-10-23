Un incendio obliga a desalojar a cerca de 50 vecinos en Melendrera

Los equipos aéreos del Principado y la BRIF de Tineo se han sumado al operativo esta mañana, reclamados por el Ayuntamiento de Gijón, que en la noche de ayer activó el Plan Municipal de Emergencias en nivel 2. También se activó el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias, pero a primera hora de esta mañana ha sido desactivado. Actualmente los esfuerzos se centran en un pequeño frente con llamas en una zona de difícil acceso.

Nos atienden los presidentes vecinales de Serín y San Andrés de los Tacones. La noche ha sido complicada para ambas parroquias, muy pendientes de las llamas y de los vecinos desalojados y ganaderos afectados por el incendio. Y ambos creen complicado que el fuego no haya sido provocado. "Llevaban una semana intentando que el monte prenda y lo han conseguido", dice José Luis Fernández desde Serín. Tanto él como Bryan Calvo desde San Andrés de los Tacones querrían ver identificados a los posibles responsables. "No debe andar lejos de la zona", dice José Luis.

Pese a que se escucha mucho aquello de "nunca se vio algo así", el presidente vecinal de Serín recuerda que siempre hubo incendios en la zona, solo que ahora tiene más repercusión e implica a más gente. Bryan agradece a los equipos de emergencias su actuación y coordinación para atender a la gente. Reconoce que temió que los daños fueran mucho mayores para las viviendas. Aunque daños hubo y son importantes, nos dicen ambos.

Ayer se registraron en Gijón rachas de viento de casi 85 km/h. Sin embargo fue la lluvia la que ayudó a controlar el fuego de madrugada, explicaba la alcaldesa, Carmen Moriyón, quien confía en que los vecinos desalojados puedan regresar hoy mismo a sus casas.