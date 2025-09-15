La importancia de desconectar

Hoy hablamos de una necesidad que todos tenemos. Desconectar, dar un respiro a nuestra mente. Parar un poco cada día es importante, algo que parece sencillo pero en realidad es muy complicado, nos explica la psicóloga de familia Isabel Menéndez Benavente. Nos recomienda buscar esos momentos para nosotros, para pensar en nosotros. Desconectar para ligar reconectar.
Hay pequeños trucos que nos pueden ayudar, como pisar la arena todos los días por poner un ejemplo. Olvidarnos unos minutos del móvil o de las noticias. Nuestro cuerpo nos enviará señales claras de que necesitamos una pequeña pausa. Malestar digestivo, dificultades para dormir, ansiedad, falta de aire, irritabilidad...y si no le hacemos caso corremos el riesgo de llegar a nuestro límite. Y el siguiente paso puede ser la depresión.
Isabel recomienda pedir ayuda (entre los nuestros o externa) cuando la necesitemos. Reconocer que estamos al límite no es una señal de debilidad, sino de fortaleza, porque demuestra que nos conocemos. No debe darnos vergüenza decir a nuestro entorno que necesitamos un momento de desconexión. En el día a día.