La huelga en educación se cierra con "el mayor avance de los últimos 20 o 30 años"

El acuerdo incluye mejoras salariales, laborales y de condiciones de trabajo para los docentes. Gumersindo Rodríguez reconoce que "se han quedado cosas en el tintero que no olvidarán", pero el documento cerrado "es razonable".

Resumen de las principales mejoras en el acuerdo que pone fin a la huelga en la educación pública asturiana | Gobierno de Asturias

El acuerdo no logra la ansiada equiparación salarial con la vecina Cantabria, pero sí permite una mejora importante que sitúa a los docentes asturianos por encima de la media, dice Rodríguez. Por cuestiones presupuestarias, se ha establecido un calendario de aplicación que se extiende durante los próximos ejercicios. Serán 45 millones de euros extra durante los próximos tres años.

ANPE defiende la negociación. Nunca se consigue el cien por cien de los objetivos, recuerda. Personalmente hace hincapié en las mejoras pendientes para los directores de los colegios. Pero en el lado contrario, pone en valor las mejoras conseguidas en la atención a la diversidad, reducción de la burocracia, rebaja de ratios en el aula o respaldos administrativos.

Gumersindo Rodríguez reconoce que el acuerdo, ya avalado por los órganos de su sindicato, no ha gustado a todo el mundo. Pero se desmarca de las críticas porque, afirma, "no se puede gestionar el descontento de quien dice no estar representado por los sindicatos". Achacas el grueso del descontento al uso "ideológico y partidista" que se ha hecho desde algunos sectores. "ANPE es un sindicato independiente y profesional que está muy lejos de eso". Se están recogiendo firmas para rechazar el acuerdo.

ANPE, sindicato mayoritario en educación, concluye que el acuerdo debe ser visto como un gran "pacto por la educación".