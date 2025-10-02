El guitarrista Vicente Amigo actuará en Gijón el 11 de octubre

Ganador de dos Premios Grammy a Mejor Álbum Flamenco, un Premio Ondas, o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el guitarrista cordobés ha conquistado escenarios de todo el mundo. Su música se ha escuchado en el Carnegie Hall de Nueva York, en Londres, París, Tokio y Berlín. Los críticos destacan de él su técnica, sensibilidad y capacidad para emocionar. Son elementos que le han convertido en un artista de referencia dentro y fuera del flamenco.

A lo largo de su larga carrera musical, ha colaborado con grandes del flamenco como El Pele, José Mercé o Carmen Linares. También con figuras como Sting, Alejandro Sanz, Enrique Morente, Milton Nascimento, John McLaughlin o Al Di Meola.

Vicente Amigo actuará en octubre en Gijón | imae

En esta nueva gira Vicente Amigo invita al público a emprender un viaje sonoro que combina algunos de sus grandes éxitos con temas de su último trabajo.

“Andenes del Tiempo” (2024) es un disco completamente instrumental en el que “vuelve a provocar lo que su música lleva demostrando desde siempre, una inconfundible transmisión de sensaciones musicales, belleza melódica y personalidad sonora como muy pocos suelen lograr”.