La gripe aviar llega a Gijón

La respuesta es no. Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias afirman que no hay motivo para alarmarse porque es "muy raro y muy difícil" que la gripe aviar se transmita a los humanos. Y en el caso de darse, no está documentado que se contagie entre humanos. Además, concluye el presidente del colegio, David Iglesias, la gripe aviar es muy similar a la gripe humana. Misma situación se da para las mascotas. Es raro que pueda contagiarse otro animal, aunque es recomendable extremar las precauciones para evitar que nuestras mascotas puedan oler excrementos de aves porque el virus resiste durante mucho tiempo.

Pese a todo, desde el Colegio recomiendan adoptar una serie de precauciones. No acercarse a aves muertas. Lavarse las manos a conciencia en caso de duda. Son las llamadas medidas de "bioseguridad". Tampoco debe cundir la alarma en cuanto a la seguridad alimentaria. Porque el consumo de huevos o carne es seguro siempre que se cocinen.

La gripe aviar sí es peligrosa para las propias aves. Muchos animales están siendo sacrificados para evitar brotes. Por eso desde el Colegio se duda si sería conveniente sacrificar todas las aves del parque Isabel La Católica, aunque esta opción ha sido descartada por las autoridades.

Desde la consejería se han emitido las siguientes recomendaciones:

Evite el contacto directo con las aves acuáticas o silvestres y mantenga al menos un metro de distancia.

No de comida a las aves para evitar aglomeraciones.

Evite tocar superficies donde se aprecie la presencia de excrementos.

Respete las zonas acotadas, si las hubiera.

Si observa un ave enferma o muerta, no la toque ni manipule; avise de su presencia mediante el teléfono habilitado por la gestión del parque.

Si pasea con mascotas, llévelas con correa y evite que se acerquen a zonas con excrementos o ejemplares enfermos.

Tras la visita al parque, realice un lavado higiénico de manos con agua y jabón durante 60 segundos, o con gel hidroalcohólico, durante 20 segundos.

En caso de presentar síntomas compatibles con la gripe tras una posible exposición a aves enfermas o muertas, llame al 112.

Se recuerda además las medidas en vigor. La cría de aves de corral al aire libre sigue prohibida en todos los municipios de España. Esta medida es obligatoria tanto para las explotaciones profesionales como para los gallineros de autoconsumo.

La norma implica las siguientes restricciones: