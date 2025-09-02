La Gota de Leche ya es centenaria

Lourdes Pérez González nació en la gota de leche, como tantos otros niños de Gijón. En ese hospital amplio, moderno, luminoso, las madres dejaron de dar a luz en malas condiciones y los menores recibían una atención que permitió combatir un panorama puericultor "terrible". Desde que abrió hace cien años sus puertas la tasa se redujo al 1.5%. Pese a esa evidencia, la nieta de Avelino nos ha contado que no se lo tomaba como algo especial. "Era su trabajo, lo tomaba como su obligación".

Lourdes describe a su abuelo como "un soñador que llevaba a cabo sus sueños", y que pudo hacerlo gracias al apoyo de Gijón. Siempre fue una persona inquieta, decidida a formarse, a estudiar, y a mejorar la vida de los más desfavorecidos. En aquel momento eran los niños, aunque, sospecha su nieta, si hoy viviese serían las personas mayores.

Con motivo de su centenario, la Fundación Municipal de Servicios Sociales que hoy usa el edificio como sede inaugura una exposición al aire libre que podrá visitarse en sus exteriores y en la Plaza del Humedal hasta el próximo día 21.A través de 15 paneles ilustrados con imágenes y textos, se recogen los principales hitos y acontecimientos que marcaron la trayectoria del edificio. "Este centenario no es solo una mirada al pasado, sino también un compromiso con el presente y el futuro de la ciudad”, ha subrayado el presidente de la FMSS, Guzmán Pendás.