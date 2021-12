Gallego: "Viajo a Ibiza con una ambición tremenda"

El Sporting afronta la final de Ibiza (sobre todo para su entrenador) con muchas ausencias: Cuéllar, Babin, Pablo Pérez, Campuzano y, el último, Christian Rivera. En cambio sí están en la expedición rojiblanca Berto (baja en Copa por un proceso gripal) y Rosas, una vez superadas sus molestias. El partido de mañana (16:00 horas) puede marcar un antes y un después, pues si el equipo no gana la 'era Gallego' tocará a su fin.

El técnico catalán, pese a ello, asegura que "lo que no depende de mí no me preocupa. Viajo a Ibiza con una ilusión y una ambición tremenda y convencido de que el equipo lo va a dar todo. Pienso en que esos detalles que siempre lo deciden todo caerán de nuestro lado y ganaremos. No puedo pensar otra cosa", y considera que "cuando te vas distanciando del objetivo no tienes que cambiar el discurso. Hay que tratar que el equipo dé un paso adelante y que al final del camino el equipo esté en la posibilidad de luchar por estar en Primera División. El primer paso será frente al Ibiza"

Gallego cree que el Ibiza "es un equipo que tiene muchos recursos a balón parado y que tiene unas características muy concretas, siendo de los que más dispara desde fuera del área o el que más centra de la categoría", y cree que "mi equipo está con otra energía, con mentalidad de querer que las cosas cambien, que salgan bien".

El partido de la jornada 23 en Málaga se jugará el domingo 8 a las 18.15 horas. Pendiente queda de fijar el horario del partido de Copa ante el Villarreal, que por lógica sería el 5 de enero, víspera de Reyes.

