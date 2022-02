Gallego: "Hay tiempo suficiente"

Mareo acogió el último entrenamiento de la semana del Sporting, antes de recibir mañana al líder Eíbar en El Molinón (20:30 horas). Tras el mismo David Gallego facilitó la lista de convocados, que presenta 7 novedades en relación a la última: los tres fichajes (Jony, Calavera y Ramírez), Puma Rodríguez tras regresar con su selección, Christian Rivera después de superar el Covid y Cuéllar y Pablo Pérez, que ya cuentan con el alta médica. Sólo hay, por tanto, dos ausencias: Rosas (rotura de fibras) y Borja López, positivo por Covid.

David Gallego explicó esta mañana que "estoy plenamente satisfecho con cómo ha quedado la plantilla, pero también lo estaba antes", y aseguró que "la Dirección Deportiva ha hecho un trabajo espectacular porque hemos traído ese perfil de jugadores que necesitábamos. Nos va a hacer mejores seguro". Sobre la posibilidad de que Jony esté ya de inicio en el equipo mañana Gallego indicó que "tiene las mismas posibilidades que el resto de compañeros, pero es verdad que lleva bastante tiempo sin competir. Tenemos que pensar que es lo mejor para él"; el entrenador del Sporting también se refirió a las opciones de ascenso del equipo, en estas últimas 17 jornadas: "Lo inmediato es lo importante para nosotros. No hay otro camino. Puede pasar que hagamos un grandísimo partido, no se gane y estemos a ocho o a nueve y dentro de tres semanas y estemos a cuatro o a cinco. No podemos sentir que este déficit lo tenemos que recortar en cuatro semanas, sería absurdo. Quedan 51 puntos y sabemos que estamos en -7 respecto al objetivo. Hay tiempo suficiente, pero tenemos que darle tranquilidad en cuanto a no ponernos nerviosos y pensar en partido a partido. La ambición siempre ha sido máxima y sigue siendo máxima".

El partido de mañana será dirigido por el cántabro López Toca, con el gallego Pérez Pallas en el VAR.

ESCUCHA LO MÁS DESTACADO DE LA RUEDA DE PRENSA DE DAVID GALLEGO PREVIA AL PARTIDO ANTE EL EIBAR