"La fotografía está perdiendo su valor"

“Al día recibimos tantas imágenes, que están perdiendo su valor”, advierte Mercedes Blanco. Explica a Gabi que hoy en día la fotografía está muy popularizada, lo que ha provocado que se haya perdido el valor de la excelencia. Con la accesibilidad actual a móviles con cámaras potentes y aplicaciones de edición, cualquiera puede hacer fotos. Sin embargo, ella insiste en que eso no basta. Hace falta cultura fotográfica y visual para ofrecer imágenes de calidad y no rebajar el nivel de exigencia que requiere esta disciplina. Conocer referentes, estudiar a los grandes autores y, sobre todo, entender la luz, es clave para poder hacer una buena fotografía.

Mercedes también nos comparte cómo es su proceso de trabajo, desde la sesión fotográfica hasta la entrega final al cliente. Explica que mantenerse al día es fundamental: estar al tanto de nuevas tendencias, seguir inspirándose y perfeccionar las técnicas. Además, comenta que el trabajo de fin de semana, especialmente en bodas, implica sacrificios personales. Justifica el precio de estos reportajes por el uso de equipos costosos, muchas horas de dedicación y el alto riesgo técnico que conllevan.