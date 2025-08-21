Las fiestas de Contrueces se convierten en las primeras en cobrar entrada por acceder

Eduardo Díeguez deja claro que "era esto o poner fin a las fiestas". Cuadrar las cuentas de las fiestas se había convertido en misión imposible en los últimos años porque hay costes que se han incrementado "hasta un 500 por ciento" en los últimos años. El coste del seguro, del gasoil para los generadores, la contratación de seguridad, la instalación de baños...Un sinfín de gastos de los que mucha gente no es consciente. Y lo que se saca durante las celebraciones ya no da, teniendo en cuenta que siempre hay quien hace botellón, lamenta Eduardo.

Ante esa tesitura, la comisión decidió cobrar ese euro. Medida bien acogida que les lleva a pensar que nadie dejará de ir por pagarlo, y ellos tienen claro que harán lo que sea para mantener el carácter vecinal de sus fiestas. Y no es sencillo porque, sospecha Eduardo, hay ciertos intereses en acabar con este modelo. "Una mano negra", dice el tesorero señalando a la hostelería.

Aunque afirman que preferirían una cultura "libre y accesible", desde Contrueces están convencidos de que cada vez más fiestas de prao deberán tomar una decisión como la suya. Muchas ya han desaparecido, y otras tendrán que cobrar para mantenerse. Y en el barrio del sur de Gijón tienen claro que "no venimos a morir".

Las fiestas de Contrueces se celebran del 22 al 25 de agosto en el parque de los Pericones. Una fiesta para decir "seguimos aquí".