Una fiesta de Antroxu para celebrar la vuelta

Bluti les ha visitado esta mañana. Tiene un día duro para una sardina "con tres semanas de vida". Visitará 17 colegios. El Rey Pelayo ha sido su primera parada del día. Y ha respondido las preguntas de los PELAYINES CURIOSOS, que no se cortan ni a la hora de decirle que tiene fecha de caducidad...

Bluti ha saludado a los niños del Reype | @ondacerogijon

Mirta nos cuenta que desde hace una semana no llega nunca tarde al cole. Quiere ir, y no quiere volver a marcharse. David, de 6 años, también está muy contento y es claro que si le dicen que tiene que volver a irse diría que no. El equipo docente tiene claro que no se irán. Queda aún mucho por hacer y ya están viendo que hay interés por matricularse en el cole el próximo curso. Y las plazas son limitadas, advierten.

Al frente del equipo están "piedra, papel y tijera", quienes destacan la importancia de volver a estar "juntos". Solo ha pasado una semana y reconocen que hay momentos en los que aún no se creen que estén de vuelta 25 meses después.

Piedra, papel y tijera han peleado mucho por volver al reype | @ondacerogijon

El de hoy ha sido un Antroxu muy diferente. Los niños y las niñas se han disfrazado de muchas cosas diferentes. Hace no tanto todos iban de obreros para reivindicar que empezasen las obras en su cole.