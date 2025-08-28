El FICX desvela un avance de su programación de este año

Avance de la Competición Internacional Albar

La competición Albar combinará la participación de cineastas aclamados en el FICX con la premiere en España de figuras clave del cine de autor y nuevos talentos por descubrir. Entre los primeros se encuentra el cineasta rumano Radu Jude, una figura fundamental en la historia reciente del cine europeo y del propio festival gijonés (Mejor Película en el FICX 2023 con No esperes demasiado del fin del mundo) que vuelve a nuestra ciudad con KONTINENTAL'25 (Rumanía, Suiza, Luxemburgo, Brasil, Reino Unido). Su nueva obra llega avalada por el Oso de Plata al Mejor Guion en la Berlinale, un festival que ya le concedió su máximo galardón, el Oso de Oro, en 2021 y el Oso de Plata a la Mejor Dirección en 2015. Además, su obra recientemente, elogiada por Martin Scorsese, será objeto de una retrospectiva integral en el Centro Pompidou de París este mismo año.

Fotograma de KONTINENTAL'25 (Rumanía, Suiza, Luxemburgo, Brasil, Reino Unido) | FICX

Avance de la Competición Internacional Retueyos

Esta competición dedicada a las nuevas voces de la cinematografía internacional con un enfoque especialmente renovador también presenta algunas de las propuestas audiovisuales más destacadas del año. Una de ellas es MAGIC FARM (Estados Unidos, Argentina, Reino Unido), que marca el regreso al FICX de una de las creadoras más efervescentes del panorama actual, la hispanoargentina Amalia Ulman, quien rodó y presentó en Gijón su multipremiada ópera prima El Planeta. Su segundo largometraje llegará al FICX tras ser aplaudido y disfrutado en plazas como Sundance o Berlín. Protagonizada por un icono del cine independiente como Chloë Sevigny junto a la propia Ulman y a un chispeante reparto coral, y rebosante de humor irreverente y surrealista, sigue los pasos de un equipo de documentalistas que queda varado en un remoto pueblo distinto al que pretendían ir a rodar originalmente.

MAGIC FARM (Estados Unidos, Argentina, Reino Unido) | FICX

Competición Internacional FICX Premiere

Tras la gran acogida de público y crítica en los últimos años, FICX Premiere se convierte en un nuevo espacio competitivo dentro de la Sección Oficial, y acogerá el estreno en España de largometrajes de directores de gran prestigio y trayectoria. Entre ellos se encuentra Stephan Komandarev, presencia habitual en Gijón donde presentará su esperadísimo nuevo trabajo, MADE IN EU (Bulgaria, Alemania, República Checa), que está a punto de tener su premiere mundial en el Festival de Venecia. Con su anterior filme, Blaga’s Lessons, Komandarev se alzó con el Globo de Cristal a la Mejor Película en el Festival de Karlovy Vary y el Gran Premio del Jurado en el Festival de Roma, además de recibir una nominación a los Satellite Awards como Mejor Película Internacional.

Fotograma de MADE IN EU (Bulgaria, Alemania, República Checa) | FIXC

Foco Elena Duque

El FICX dedicará este año uno de sus focos a la cineasta astur-venezolana de vanguardia Elena Duque, cuyo cine se mueve entre la animación y el collage, incorporando formatos y métodos de trabajo analógicos para revisar temas como la identidad y el sentido de pertenencia a través de ejercicios plásticos en torno a lugares, objetos y texturas. En palabras del equipo de programación del festival: "El trabajo de Elena Duque es como una caja de sorpresas, o más bien de tesoros, en el que los formatos y las técnicas de intervención sobre la imagen cobran vida de manera artesanal con gran detallismo, para recuperar lugares y paisajes, recuerdos y vivencias a través del celuloide, la foto, la postal, la pintura y las canciones populares, llenando todo de una abrumadora sensación de placidez, a veces nostalgia, pero sobre todo con mucha luz y sensibilidad".

Elena Duque | FICX

En febrero Duque estrenó mundialmente su último cortometraje, PORTALES (2025), producido por la también cineasta Rocío Mesa, dentro de la sección Forum Expanded del Festival de Berlín, título que le valió una Mención Especial en la Sección Oficial Documental del Festival de Málaga y que también fue seleccionada en citas como Punto de Vista, GoShorts, BAFICI (Buenos Aires) o el D’A de Barcelona. Junto a este trabajo, en Gijón se podrá ver una selección que incluye títulos como LA MAR SALADA (2014), VALDEDIÓS (2019) - Sección Oficial Punto de Vista, London IFF, Hamburg IFF; COLECCIÓN PRIVADA (2020) - Mar del Plata, DocumentaMadrid; y OJITOS MENTIROSOS (2024) - International Film Festival Rotterdam, IndieLisboa, Rejkyavik International Film Festival. Como cineasta también ha mostrado sus creaciones en instituciones y centros de arte de la talla de Kino Arsenal (Berlín) o el CCCB (Barcelona), siendo objeto de sesiones monográficas en certámenes como el FIC Valdivia (Chile) o en instituciones como la Filmoteca de Catalunya. El FICX será el primer festival español en dedicarle un foco, que también incluirá algunas de sus piezas en el ámbito del vídeo musical en las que ha colaborado con artistas como Montañas o Los Jaguares de la Bahía (Paco Loco).

Como colofón a la sesión Duque realizará la performance CURSO DE PINTURA RÁPIDA PARA PRINCIPIANTES (2023), en la que una proyección de cine en 16mm da lugar a la exploración en directo de los conceptos básicos del arte pictórico, con trazos de color que dan una vuelta de tuerca a la abstracción geométrica, el retrato cubista o el action-painting.