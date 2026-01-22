Un 'Ferrari' para Borja Jiménez

El Sporting ya tiene a su tan ansiado delantero centro: Andrés Ferrari (Sauce, Uruguay, 3-1-2003) es el elegido, un nueve nato de 1,90 metros de altura y con pasado reciente en el filial del Villarreal.

Formado en las categorías inferiores de Defensor Sporting, Ferrari firmó por el club amarillo en 2023, año especial para él porque con la selección sub-20 de su país conquistó la Copa del Mundo. El Villarreal pagó 2,5 millones de euros por su contratación, incorporándose al filial para la temporada 2023-2024. Jugó 31 partidos y marcó 2 goles, y estuvo en la convocatoria del Sporting 0, Villarreal B 3 en El Molinón (28-4-2024), aunque no llegó a jugar (Forés 2 y Ontiveros fueron los goleadores aquél día).

La temporada pasada se marchó cedido con opción de compra al Sint Truiden de la Primera División de Bélgica, despachando una buena temporada: 30 partidos, 7 goles y 3 asistencias. El club belga ejecutó la opción de compra, pero esta temporada ha ido perdiendo protagonismo en un equipo que actualmente es segundo en la clasificación, a tres puntos del líder, y por delante de históricos como Brujas o Anderlecht. En la campaña actual ha jugado 20 partidos, en los que marcó 3 goles y dio una asistencia, si bien su último partido como titular fue en Octubre y en los tres últimos meses apenas ha jugado minutos sueltos: 73 en ocho partidos.

Ferrari llegará en las próximas horas a Gijón para pasar reconocimiento médico y firmar el contrato que le unirá al Sporting hasta el 30 de junio, cedido con opción de compra por unos dos millones de euros.