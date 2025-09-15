"Estamos centrados en lo que depende de nosotros"

La alcaldesa afirma encarar el curso político centrada y concentrada en los proyectos que dependen del ayuntamiento. Porque, reconoce, lo que depende de otras administraciones va como va y no pueden hacer mucho más. Pone de ejemplo la prometida alternativa al vial de jove. Se va a cumplir un año desde que el proyecto se enterró definitivamente y Carmen Moriyón asegura que el ayuntamiento no tiene información sobre la prometida alternativa. "No digo que no se esté trabajando, pero queremos información". Esta mañana ha enviado una carta a Alejandro Calvo pidiendo que exponga al consistorio y a los vecinos de la zona oeste en qué estado se encuentra la alternativa, dejando claro que el desdoblamiento de Lloreda-Veriña no es la solución y que pasa el mismo número de camiones que antes por Príncipe de Asturias. Respecto al Plan de Vías, la alcaldesa se muestra confiada en que el próximo año se pueda ver el derribo de Carlos Marx. Ya hay dinero para ello. En paralelo seguirá el proyecto de estación intermodal, que se retrasa otros tres meses.

El equipo de gobierno tiene muy avanzado el proyecto presupuestario de 2026. Carmen Moriyón adelanta que crecerá un 3´3 por ciento, que es el máximo que se les permite. Afirma que no están en riesgo las cuentas pese a que congelen los impuestos. "Gobernar es gestionar, no recaudar". Garantiza que los ingresos ordinarios no están en riesgo, y el ayuntamiento está en disposición de afrontar la subida de costes gracias a la captación de nuevas inversiones. Entre las principales apuesta del presupuesto destaca la concejalía de infraestructuras. No solo Tabacalera, sino que los colegios también recibirán una inyección de dinero importante.

En este sentido la alcaldesa se ha mostrado crítica. Cuando accedieron a la alcaldía en 2023 se encontraron con 7 millones de euros comprometidos para obras en tres colegios. Por mucho que se captasen fondos europeos, dice, el ayuntamiento tiene que poner una parte, algo que la regidora considera "irresponsable". Lo califica de "estafa" porque al consistorio únicamente le corresponde el mantenimiento. No descarta poner pie en pared y decirle al Principado que no asume más gastos que no sean suyos. Contrapone la decisión de mantener los compromisos del gobierno anterior con la actitud que muestra el Psoe, al cual acusa de "tener tendencia a destruir".

No faltó en la entrevista la polémica en torno al Museo Piñole. Carmen Moriyón reconoce errores a la hora de comunicar y explicar sus planes. "Queremos ir demasiado deprisa", asume. Explica que los cuadros del pintor estarán en perfectas condiciones cuando cierre el actual equipamiento mientras esperan a ser expuestos en el Revillagigedo. "No van a sufrir". Asegura que se cumplirán las condiciones de la donación de las obras de Piñole, destacando que los cambios planificados "desde hace tiempo" permitirán que tenga una mayor visibilidad. El actual museo "queda fuera del circuito y no es conocido".

Carmen Moriyón avanza que las posibilidades de adquirir a la Autoridad Portuaria los terrenos de Jove dependen de la "voluntad que tenga el puerto". Destaca el cambio de modelo puesto en marcha con el Plan Llave y reconoce problemas en la regulación de los parques de baterías. Nos cuenta además que los estudios para ver si el soterramiento del paseo del muro es viable (económicamente, porque técnicamente lo es) ya han comenzado. Tampoco cierra la puerta a introducir cambios en el modelo festivo del verano.

Finalizamos la conversación con la polémica sobre su ausencia en las juntas de gobierno. "No es necesaria mi presencia", sentencia, porque los temas llegan a la junta de gobierno trabajados, acordados y listos.