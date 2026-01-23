Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS Del 12 al 16 de enero

INDRA tiene abierto un proceso de selección de personal para cubrir sus necesidades en al Tallerón. Y está recibiendo muchas solicitudes. Nos lo contaba su directora de captación de talento

Con el reto de cambiar el modelo de comedores escolares a una línea en caliente y poco dinero para inversiones en infraestructuras deportivas esta semana visitaba EQUIPO DE GOBIERNO Jorge Pañeda. El concejal de educación y deporte desgranaba lo fundamentan de sus presupuestos

La vivienda es el problema que más preocupa actualmente e Izquierda Unida cree que asentará las soluciones sobre la futura ley de vivienda de Asturias. Esta semana organizaba un acto de explicación, y hablábamos con el portavoz en Gijón

Quien termina por sus malas decisiones en prisión sabe que puede contar con voluntarios dispuestos a perdonar y escuchar. Es el caso de la pastoral diocesana que hemos conocido en las CONVERSACIONES ENCERRADAS

Esta semana ha sido importante para la Universidad. De lunes a viernes ha reunido a empresas y grupos de investigación para recordar que son un faro de conocimiento en la semana de la transferencia.

Una transferencia de conocimiento que incluye desmontar mitos. En Más de Uno Gijón la cebolla ha sido protagonista del MINUTO DEL MITO

Les queda aún unos años para llegar a la universidad a los niños y niñas que nos visitan DESDE EL COLE. Esta semana nos han hablado de ballet, gimnasia, ciclismo o juegos de mesa, y nos han contado qué conocen de la red de museos

La cultura que se mueve en los barrios protagoniza este año el QUÉ SE CUECE en el mundo cultural. Esta semana nos han visitado desde Nuevo Roces

Jueves y viernes hemos emitido nuestro Más de Uno desde la Feria Internacional de Turismo. Ana Fierro nos ha contado desde Fitur todo lo que se mueve en el turismo asturiano.