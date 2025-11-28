Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE

16 días después del escrache que sufrió la alcaldesa, se llegó a un acuerdo para el traslado temporal de los usuarios del albergue Covadonga mientras duren las obras. No será el Hogar de San José, que queda descartado, sino a través de las entidades de la Red de Inclusión Activa

La gripe aviar llegaba a Gijón esta semana. Una oca muerta fue el primer caso confirmado, y quisimos conocer más con el Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias. Lo primero que nos dijeron es que no hay motivo para la alarma entre los humanos

Ya nos queda lejos el lunes, pero la semana arrancaba con una polémica en torno a las fiestas de prao. El presidente de OTEA negaba en onda cero que estuviesen en contra de estos eventos tan arraigados

El martes fue el 25N, día internacional de erradicación de la violencia sobre las mujeres. Y hablamos con la psicóloga responsable del centro asesor de la mujer

No movilizaciones como el 25N sino protestas más políticas tienen cada vez más presencia de políticos. Nuestro ANALISTA POLÍTICO nos ha explicado las implicaciones de ponerse a los dos lados de una pancarta

El sector del transporte de mercancías por carretera ha reclamado avances en Gijón. Desde Asetra nos cuentan los problemas que tienen

Finalizado el FICX, no hemos querido desaprovechar la oportunidad de charlar con el director de la película ganadora, “Al oeste, en Zapata”

Lo que está por venir es un Open Studio en LABoral centro de arte. 6 artistas presentan un trabajo en proceso y reciben la ayuda de Javier Martín, nuestro protagonista del QUÉ SE CUECE en el mundo del arte

Y cocer se cuece mucho en el mundo de la literatura juvenil. Muestra de ello ha sido Andrea Serra, invitada a nuestra CORTE LITERARIA para presentar su tercera novela “Una flecha para ella”

Entender el tiempo es algo que podemos hacer una vez al mes con Javimo. En las CONVERSACIONES DE ASCENSOR hemos aprendido para qué sirve un radar de lluvias

En las CONVERSACIONES ENCERRADAS que mantenemos una vez al mes, hemos conocido la importante labor que desarrollan desde la Fundación Adsis

En el marco de la escuela politécnica, nace YUOP, una iniciativa que conecta universidad y empresas

Flechas, caballeros y dragones han estado presentes en el nuevo cuento que nos ha leído Valeria Sánchez en DE CUENTO EN CUENTO

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.