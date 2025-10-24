Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 6 AL 10 OCTUBRE

El incendio en el monte Areo de este miércoles ha puesto en vilo a Gijón. Obligó a desalojar a unos 50 vecinos durante una noche y movilizó a los equipos de emergencias. En Más de Uno Gijón hablamos con los representantes vecinales de San Andrés de los Tacones y Serín. Ambos no temen a equivocarse cuando dicen que el fuego fue provocado.

La semana empezaba con el sobresalto causado por las charangas de Gijón. Advertían que el Antroxu corría peligro porque aún no se les permitía iniciar sus ensayos. Un permiso de ruidos se lo impedía, nos explicaban desde Ye Lo Que Hay

El presidente de Divertia nos explicó las soluciones propuestas y, finalmente aceptadas. Pero el compromiso es buscar una solución duradera, porque las quejas vecinales por el ruido van a más, nos explicaba Oliver Suárez

La polémica ahora son las charangas. Hace nada el Piñole. Hace un poco más el cascayu. Y así en un bucle infinito. Y la reacción del gobierno suele ser siempre la misma: resistir. Y no es para nada inusual. Hemos hablado del tema con nuestro ANALISTA POLÍTICO

Asoleyar trabaja desde hace tiempo en que Gijón cuente con una comunidad energética. Están a punto de conseguirlo, pero necesitan socios y les hemos dedicado nuestro ESPACIO RESERVADO

En GIJÓN MIRA AL MAR el lenguado ha sido protagonista. Porque el Musel es sede de una planta de engorde de lenguado que quiere ampliarse para acoger todo el proceso. Algo que nos han explicado sus responsables

De futuro, el de la movilidad, también hemos hablado con ALSA. Esta semana ha presentado su proyecto #TúNosMueves

César Maltrago nos ha presentado en el QUÉ SE CUECE en el mundo musical su trabajo “El perverso poliformo”. El músico gijonés está actualmente vivienda en América

Desde UniOvi desmontaron en EL MINUTO DEL MITO esa idea de que no debemos dormir con plantas en la habitación

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.

Además, esta semana hemos empezado a desvelar la sinopsis de todas las películas que competirán en las diferentes secciones oficiales del FICX del 14 al 22 de noviembre.